जंग के बीच गोल्ड-सिल्वर बाजार में हलचल: चांदी 5900 रुपए टूटी, एक्सपर्ट ने निवेशकों को दी चेतावनी

BY: नृपेंद्र गुप्ता
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (14:45 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (15:06 IST)
Gold Silver Rates 11 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से सोने चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। बुधवार को MCX पर सोना सस्ता हुआ तो चांदी में भी 5900 रुपए की गिरावट दिखाई दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैफ हैवन सोने में लिक्विडिटी के अभाव में खरीदारी नहीं है जबकि चांदी में तेजी की धारणा नहीं है। ऐसे में छोटे निवेशकों को युद्ध खत्म होने तक बाजार से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर 10.57 बजे के आसपास सोना 563 रुपए की गिरावट के साथ 1,62,740 पर और चांदी 2450 रुपए गिरकर 2,75,400 रुपए पर था। दोपहर 2:08 बजे सोने की कीमत 1,106 रुपए की गिरावट के साथ 1,62,197 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 5,906 रुपए गिरकर 2,71,994 रुपए प्रति किलो थी।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5185.68 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 87.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 89.35 और WTI क्रूड 85.23 डॉलर प्रति बैरल पर था।

गहरा सकता है  लिक्विडिटी का संकट

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रेंज बाउंड बने हुए हैं। हालांकि गोल्ड में मं‍दी की धारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार में लिक्विडिटी जाम होने की वजह से लोग इसमें निवेश नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ चांदी में फिलहाल ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की किल्लत होने से लिक्विडिटी का संकट और गहरा सकता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को बाजार से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

बुलियन मार्केट : देश के 10 शहरों में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,61,061 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई  1,61,352 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,61,259 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,60,865 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,61,516 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,61,140 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,61,112 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,61,264 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,61,252 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,61,304 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

 
शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,69,800 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,69,849 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,69,926 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,69,686 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,70,235 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,69,849 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,69,717 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,70,157 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,70,129 रुपए प्रति किलो
पटना 2,70,075 रुपए प्रति किलो
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

