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हार्मुज संकट से उछला कच्चा तेल, जानें 10 शहरों में आज सोने-चांदी के ताजा रेट्स

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gold silver price on 13 april
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (14:58 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (15:16 IST)
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Gold Silver Rates 13 April : अमेरिका-इजराइल और ईरान में शांति वार्ता फेल होने के बाद हार्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ गया है। तेल सप्लाय पूरी तरह ठप होने की आशंका के क्रूड के दामों में फिर तेजी आई। WTI क्रूड तो 104 डॉलर पार हो गया। जानिए बुलियन मार्केट में क्या है 10 शहरों में सोने चांदी का हाल?
 
13 अप्रैल को सुबह 9:42 बजे MCX पर सोना 986 रुपए की गिरावट के साथ 1,51,666 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 5130 रुपए गिरकर 2,38,144 पर पहुंच गई। दोपहर 2.37 बजे सोना 808 रुपए गिरकर 1,51,844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 4,508 रुपए की गिरावट के साथ 2,38,766 रुपए किलो थी। कॉपर भी 3.75 रुपए बढ़कर 1,213.50 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4723.727 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 74.302 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड  102.7 और WTI क्रूड 104.6 डॉलर प्रति बैरल पर था। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 116.3 डॉलर प्रति बैरल थे।
 

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,51,702 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,52,094 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,52,051 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,51,613 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,52,235 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,51,959 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,51,875 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,51,934 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,51,634 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,52,060 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,38,931 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,39,182 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,39,195 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,39,191 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,39,270 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,39,191 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,39,080 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,39,129 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,39,175 रुपए प्रति किलो
पटना 2,39,263 रुपए प्रति किलो
 

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने बताया कि बाजार रेंज बाउंड होने के साथ ही दिशाहीन नजर आ रहा है। ट्रंप के भाषणों से तेजी मंदी हो रही है। उन्होंने कहा कि क्रूड घटेगा तो सोने चांदी के भावों में तेजी आएगी जबकि इसके बढ़ने पर गोल्ड सिल्वर के रेट कम होंगे। उन्होंने कहा कि सोना की रेंज 1.48 से 1.55 लाख और चांदी की रेंज 2.10 से 2.50 लाख के बीच बनी हुई है। जिस दिशा रेंज ब्रेक होगी बाजार उस ओर जाएगा। 
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

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