क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेट

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (13:01 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (13:15 IST)
Gold Silver Rates 10 March : ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा। सोना और चांदी के दामों में मंगलवार को तेजी आई, खासकर चांदी में कई दिनों बाद बड़ा उछाल देखने को मिला। जानिए मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के 10 बड़े शहरों में आज सोना और चांदी के ताजा भाव। ALSO READ: LPG Crisis : सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागू
 

बुलियन मार्केट : आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,61,757 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,61,847 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,61,711 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,61,299 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,61,941 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,61,949 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,61,591 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,61,703 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,61,231 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,61,776 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,77,904 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,78,032 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,78,092 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,78,068 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,77,650 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,77,802 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,77,541 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,77,657 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,77,588 रुपए प्रति किलो
पटना 2,77,502 रुपए प्रति किलो
 

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर 10.15 बजे के आसपास सोना 1,711 रुपए की बढ़त के साथ 162,010 पर और चांदी 9,036 रुपए की तेजी के साथ 276,196 रुपए पर था। दोपहर 12:30 बजे सोने की कीमत 1,832 रुपए बढ़कर 1,62,131 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 10,144 रुपए की बढ़त के साथ 2,77,304 प्रति किलो हो गई। 
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5173.448 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 88.74 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्यों बढ़े सोने चांदी के दाम

कमोडिटी बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते आज सोने चांदी के दामों में तेजी आई। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें 119.43 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 90 डॉलर प्रति बैरल हो गई। ALSO READ: ट्रंप के संकेत के बाद कच्चा तेल धड़ाम! 120 डॉलर से सीधे 90 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

