MCX पर सोना-चांदी में उछाल, जानिए आपके शहर के ताज़ा रेट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (13:22 IST)
Gold Silver Price Today : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा है। बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई। हालांकि दोनों कीमती धातुएं अभी भी अपने ऑल टाइम हाई स्तर से नीचे कारोबार कर रही हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग में सुधार से बाजार में मजबूती का रुख बना हुआ है।
 
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 12:47 बजे सोने की कीमत 1,852 रुपए बढ़कर 1,53,270 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 8,046 रुपए की बढ़त के साथ 2,36,829 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। बाजार में इस समय 'शॉर्ट कवरिंग' का दौर चल रहा है, इस वजह से कीमतों को निचले लेवल से सपोर्ट मिला है।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4,937.13 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर में भी भारी दबाव देखने को मिला, इसकी कीमत 75.867 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,45,092 रुपए प्रति किलो
चेन्नई-  2,45,230 रुपए प्रति किलो
दिल्ली- 2,45,150 रुपए प्रति किलो
भोपाल- 2,45,311 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 2,45,227 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद- 2,45,059 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,55,411 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,55,708 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,55,627 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद- 1,55,505 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,55,235 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल- 1,55,834 रुपए प्रति 10 ग्राम
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

