MCX पर लगातार तीसरे दिन बढ़े सोने चांदी के दाम, क्या है आपके शहर में गोल्ड का हाल?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (15:06 IST)
Gold price today India : अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षित धातु होने की वजह से सोने चांदी में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी से शुक्रवार को भी दोनों धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार और वायदा कारोबार में सोने चांदी की कीमतें बढ़ी। हालांकि बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतें बढ़ी वहीं सोने की कीमतों में कमी आई। ALSO READ: फरीदाबाद में गलती से रद्दी में बेचे 100 ग्राम सोने के गहने, दिल जीत लेगी कबाड़ी की ईमानदारी
 
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 2:54 बजे सोने की कीमत 1,701 रुपए बढ़कर 1,56,520 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 8,723 रुपए की बढ़त के साथ 2,50,116 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5035.319 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 80.76 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,56,576 रुपए प्रति किलो
चेन्नई- 2,56,378 रुपए प्रति किलो
दिल्ली- 2,56,535 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 2,56,579 रुपए प्रति किलो
भोपाल- 2,56,648 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद- 2,56,904 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,56,399 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,56,655 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,56,600 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद- 1,56,544 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल- 1,56,815 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,56,186 रुपए प्रति 10 ग्राम
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

