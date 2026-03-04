shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






युद्ध काल में होली के दिन महंगा हुआ सोना चांदी, जानिए क्या है आपके शहर में दाम?

Advertiesment
gold silver price on 4 march
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (14:01 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (14:16 IST)
google-news
Gold Silver Rates 4 March : ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के बाद से निवेशकों का शेयर बाजार से मोहभंग होता नजर आ रहा है। हालांकि युद्ध काल में भी सेफ हैवन माने जाने वाले सोने और चांदी में भी उनकी दिलचस्पी पिछले युद्धों की अपेक्षा कम ही दिखाई दे रही है। फिलहाल लोगों की दिलचस्पी डॉलर में ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि होली के दिन अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर सोनी चांदी के दाम एक बार फिर बढ़े। MCX और बुलियन बाजार में भी इसके दाम तेजी से बढ़े हैं। जानिए देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,64,946 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,65,232 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,65,112 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,64,666 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,65,283 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,64,937 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,64,916 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,65,047 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,64,702 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,65,140 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,75,984 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,76,085 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,75,991 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,75,779 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,76,048 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,75,799 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,75,798 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,75,958 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,75,894 रुपए प्रति किलो
पटना 2,76,013 रुपए प्रति किलो

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर दोपहर 1:35 बजे सोने की कीमत 1,992 रुपए बढ़कर 1,63,100 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 6,681 रुपए बढ़कर 2,71,999 रुपए प्रति किलो हो गई। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5149.35 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 84.58 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

डॉलर और बांड में क्यों बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी

दुनिया भर में क्रूड का व्यापार डॉलर में होता है। इस वजह से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की आशंका से भी निवेशकों की दिलचस्पी बांड में बढ़ी है। ऊंचे दाम पर बाजार में भी सोने चांदी की मांग काफी कम हो गई है।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव 2026: भाजपा ने रामदास अठावले और विनोद तावड़े को बनाया उम्मीदवार, जानें पूरी सूची

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels