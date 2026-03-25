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MCX पर 11,313 रुपए बढ़े चांदी के दाम, सोना भी 1.44 लाख पार, ट्रंप के बयान से बहार

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gold silver
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (14:09 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (14:23 IST)
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Gold Silver Rates 25 March : वायदा बाजार MCX में बुधवार को सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सोना 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जबकि चांदी में 11,000 रुपए से ज्यादा की उछाल आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent Crude की कीमत 100 डॉलर के नीचे रहने से भी बाजार में हलचल बनी हुई है।
 
 
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9.50 बजे सोना 5,342 रुपए बढ़कर के साथ 1,44,254 पर था जबकि चांदी 12397 रुपए की बढ़त के साथ 2,36,338 रुपए पर थी। दोपहर 1:30 बजे सोने की कीमत 4,811 रुपए बढ़कर 143,723 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 11,313 रुपए बढ़कर 235,254 रुपए प्रति किलो हो गई।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4549.79 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 73.167 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 99.46 और WTI क्रूड 88.47 डॉलर प्रति बैरल पर था। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 157 डॉलर प्रति बैरल थे।
 

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,48,400 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,48,781 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,48,648 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,48,202 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,49,027 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,48,401 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,48,501 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,48,591 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,48,281 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,48,641 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,41,812 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,41,998 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,41,983 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,41,135 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,42,390 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,41,841 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,41,801 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,41,762 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,41,986 रुपए प्रति किलो
पटना 2,41,739 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

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