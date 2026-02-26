shiv chalisa

सोने-चांदी में गिरावट: मुनाफावसूली से दाम फिसले, जानें 10 शहरों के ताजा रेट

gold silver price on 29 february
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (13:13 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (14:28 IST)
Gold Silver Rates 26 February : अंतरराष्‍ट्रीय बाजार, वायदा कारोबार और बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट हुई। पिछले कई दिनों से जारी तेजी के बाद आज उच्च स्तरों से मुनाफावसूली हुई। जानिए देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर दाम
मुंबई 1,59,093 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,59,379 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,59,302 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,58,882 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,59,490 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,59,243 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,59,140 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,59,260 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,58,851 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,59,271 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,65,698 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,65,798 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,65,891 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,65,420 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,65,729 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,65,798 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,65,696 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,65,616 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,65,345 रुपए प्रति किलो
पटना 2,65,698 रुपए प्रति किलो

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 1:05 बजे सोने की कीमत 1,224 रुपए घटकर 1,61,300 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 6,816 रुपए की गिरावट के साथ 2,61,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5188.101 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 88.21 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट 

बाजार विशेषज्ञ अजय नीमा के अनुसार, चांदी में 4 से 6 प्रतिशत का उतार चढ़ाव सामान्य है। इसके ऊपर तेजी मंदी होती है। उन्होंने कहा कि बाजार में फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। 5 मार्च को चांदी की कट खत्म हो रही है। इसके बाद स्थिति स्पष्‍ट होगी। अप्रैल में बाजार में चांदी की तेज चाल दिखाई देगी। इसमें भारी तेजी मंदी हो सकती है। हालांकि सोने में यह फंडा काम नहीं करता। 
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

