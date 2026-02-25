Festival Posters

फिर बढ़ रहे हैं सोने - चांदी के दाम, क्या निवेश के लिए यह समय सही है?

gold silver price 25 february
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (12:31 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (12:59 IST)
Gold Silver Rates 25 february: अंतरराष्‍ट्रीय बाजार, वायदा कारोबार और बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में बुधवार को बढ़ोतरी हुई। बुलियन मार्केट में सोना 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.72 लाख रुपए प्रति किलो के पार बिका। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही कीमतों ने एक बार फिर निवेशकों को ध्यान दोनों कीमती धातुओं की ओर खिंचा है। जानिए देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम? क्या यह समय निवेश के लिए सही है?

25 फरवरी को आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने की कीमत
मुंबई 1,60,392 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,60,684 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,60,560 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,60,200 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,60,830 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,60,450 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,60,450 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,60,570 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,60,225 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,60,662 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

25 फरवरी को आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,72,504 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,72,570 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,72,385 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,72,194 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,72,652 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,72,420 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,72,514 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,72,680 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,72,621 रुपए प्रति किलो
पटना 2,72,744 रुपए प्रति किलो

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 11:55 बजे सोने की कीमत 1,331 रुपए बढ़कर 1,61,300 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 8,011 रुपए की बढ़त के साथ 2,68,755 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5190.7 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 90.301 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट 

बाजार विशेषज्ञ नितिन भंडारी के अनुसार, गोल्ड में फिलहाल बाजार में कोई मुवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। सिल्वर में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में दोनों धातुओं में डाउनवर्ड मोमेंटम के चांसेस ज्यादा है। आने वाले समय में सिल्वर 1.75 लाख रुपए तक आ सकती है। यह समय निवेश के लिए बेहतर कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शार्ट टर्म के लिए सोने चांदी में पैसा लगाना अलग बात है। इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है लेकिन निवेश के लिए यह समय सही नहीं है।

वहीं बाजार विशेषज्ञ मयंक मारु का कहना है कि चांदी में 10 डॉलर तक का करेक्शन आ सकता है। वहीं सोने में भी हल्का करेक्शन दिखाई दे रहा है। ईरान अमेरिका तनाव पर सभी की नजरें हैं। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो दोनों धातुओं में तेजी की संभावना है। मार्च में चांदी 110 डॉलर को क्रास कर सकती है।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
