Gold Silver new high : चांदी 3 लाख 33 हजार पार, सोना भी पहली बार 1,50,000 पार

नई दिल्ली , बुधवार, 21 जनवरी 2026 (12:53 IST)

Gold Silver Rates : सोने, चांदी में 21 जनवरी, बुधवार को सोने, चांदी में तूफानी तेजी जारी रही। आज सुबह

चांदी में 10 हजार रुपए की तेजी आई और 3,33,000 पार हो गई। जबकि सोना भी पहली बार 1,50,000 के पार जा पहुंचा।





MCX पर चांदी में आज भी जोरदार उछाल देखा गया है। दोपहर 12.25 बजे चांदी में 10,190 रुपए से ज्यादा की तेजी है। इस समय 1 किलो चांदी की कीमत 3,33,862 रुपए चल रही है। MCX पर सोने की कीमत 1,57,400 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें लगभग 6735 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है।

देश के सराफा बाजार में आज चांदी 3,30,000 रुपए प्रति किलो मिल रही है। वहीं सोने के दाम 1,54,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम? मुंबई- 330,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई- 340,000 रुपए प्रति 10 ग्राम

दिल्ली-330,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हैदराबाद-340,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता- 330,000 रुपए प्रति 10 ग्राम

जयपुर- 330,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पटना- 330,000 रुपए प्रति 10 ग्राम लखनऊ- 330,000 रुपए प्रति 10 ग्राम

भोपाल- 318,140 रुपए प्रति 10 ग्राम इंदौर- 330,000 रुपए प्रति 10 ग्राम