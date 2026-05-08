लगातार तीसरे दिन भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ी, दिल्ली से कोलकाता तक 10 बड़े शहरों में क्या है दाम?

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (15:01 IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 (15:15 IST)
Gold Silver Rates 8 May : सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी तेजी का दौर जारी रहा। एमसीएक्स और बुलियन मार्केट के साथ ही सराफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही।
ब्रेंट क्रूड 100.3 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 94.96 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट पर भी कच्चे तेल के दाम 112.5 डॉलर प्रति बैरल है।
8 मई को सुबह 11:14 बजे MCX पर सोना 627 रुपए बढ़कर 1,52,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 2910 रुपए की बढ़त के साथ 2,61,450 पर थी। दोपहर 2:39 बजे सोना 513 रुपए की बढ़त के साथ 1,52,774 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,928 रुपए बढ़कर 2,61,468 रुपए प्रति किलो हो गई। कॉपर भी 20.15 रुपए बढ़कर के साथ 1,324.40 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4721.756 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 80.39 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। गुडरिटर्न्स डॉट कॉम के अनुसार, देश में 24 कैरेट गोल्ड के दाम 1,52,730 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड 1,39,950 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 1,14,560 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
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शहर
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सोने के दाम
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मुंबई
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1,52,452 रुपए प्रति 10 ग्राम
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चेन्नई
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1,52,705 रुपए प्रति 10 ग्राम
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दिल्ली
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1,52,629 रुपए प्रति 10 ग्राम
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कोलकाता
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1,52,281 रुपए प्रति 10 ग्राम
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भोपाल
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1,52,935 रुपए प्रति 10 ग्राम
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अहमदाबाद
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1,52,486 रुपए प्रति 10 ग्राम
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जयपुर
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1,52,553 रुपए प्रति 10 ग्राम
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बेंगलुरु
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1,52,676 रुपए प्रति 10 ग्राम
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तिरुवनंतपुरम
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1,52,331 रुपए प्रति 10 ग्राम
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पटना
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1,52,733 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
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शहर
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चांदी के दाम
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मुंबई
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2,53,278 रुपए प्रति किलो
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चेन्नई
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2,53,346 रुपए प्रति किलो
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दिल्ली
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2,53,296 रुपए प्रति किलो
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अहमदाबाद
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2,53,238 रुपए प्रति किलो
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भोपाल
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2,53,662 रुपए प्रति किलो
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कोलकाता
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2,53,419 रुपए प्रति किलो
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जयपुर
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2,53,280 रुपए प्रति किलो
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बेंगलुरु
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2,53,479 रुपए प्रति किलो
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तिरुवनंतपुरम
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2,53,539 रुपए प्रति किलो
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पटना
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2,53,523 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
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