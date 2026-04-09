हार्मुज फिर बंद होने से महंगा हुआ क्रूड, क्या है MCX पर सोने चांदी के दाम?

Gold Silver Rates 9 April : सीजफायर के दूसरे ही दिन इजराइल के लेबनान पर हमले से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करने से क्रूड के दामों में तेजी आई तो शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। जानिए क्या है MCX और बुलियन मार्केट में सोने चांदी का हाल?

9 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे MCX पर सोना 731 रुपए की बढ़त के साथ 151045 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 3838 रुपए गिरकर 236080 पर पहुंच गई। दोपहर 2.48 बजे सोना 174 रुपए बढ़कर 151,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 2,618 रुपए की गिरावट के साथ 237,300 रुपए किलो थी। कॉपर भी 3.30 रुपए बढ़कर 1,184.45 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।

स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4728.986 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 74.033 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 97.65 और WTI क्रूड 97.39 डॉलर प्रति बैरल पर था। दोनों में 3 फीसदी का उछाल दिखाई दिया। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 115.52 डॉलर प्रति बैरल थे।

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम? शहर सोने के दाम मुंबई 1,51,874 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,52,187 रुपए प्रति 10 ग्राम दिल्ली 1,52,067 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,51,668 रुपए प्रति 10 ग्राम भोपाल 1,52,271 रुपए प्रति 10 ग्राम अहमदाबाद 1,52,046 रुपए प्रति 10 ग्राम जयपुर 1,51,920 रुपए प्रति 10 ग्राम बेंगलुरु 1,52,049 रुपए प्रति 10 ग्राम तिरुवनंतपुरम 1,51,674 रुपए प्रति 10 ग्राम पटना 1,52,105 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम? शहर चांदी के दाम मुंबई 2,38,334 रुपए प्रति किलो चेन्नई 2,38,428 रुपए प्रति किलो दिल्ली 2,38,383 रुपए प्रति किलो अहमदाबाद 2,38,378 रुपए प्रति किलो भोपाल 2,38,501 रुपए प्रति किलो कोलकाता 2,38,436 रुपए प्रति किलो जयपुर 2,38,337 रुपए प्रति किलो बेंगलुरु 2,38,394 रुपए प्रति किलो तिरुवनंतपुरम 2,38,348 रुपए प्रति किलो पटना 2,38,554 रुपए प्रति किलो

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta