Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हार्मुज फिर बंद होने से महंगा हुआ क्रूड, क्या है MCX पर सोने चांदी के दाम?

Advertiesment
gold silver
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (15:17 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (15:31 IST)
google-news
Gold Silver Rates 9 April : सीजफायर के दूसरे ही दिन इजराइल के लेबनान पर हमले से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करने से क्रूड के दामों में तेजी आई तो शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। जानिए क्या है MCX और बुलियन मार्केट में सोने चांदी का हाल?
 
9 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे MCX पर सोना 731 रुपए की बढ़त के साथ 151045 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 3838 रुपए गिरकर 236080 पर पहुंच गई। दोपहर 2.48 बजे सोना 174 रुपए बढ़कर 151,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 2,618 रुपए की गिरावट के साथ 237,300 रुपए किलो थी। कॉपर भी 3.30 रुपए बढ़कर 1,184.45 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4728.986 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 74.033 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड  97.65 और WTI क्रूड 97.39 डॉलर प्रति बैरल पर था। दोनों में 3 फीसदी का उछाल दिखाई दिया। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 115.52 डॉलर प्रति बैरल थे।
 

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,51,874 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,52,187 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,52,067 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,51,668 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,52,271 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,52,046 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,51,920 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,52,049 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,51,674 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,52,105 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,38,334 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,38,428 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,38,383 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,38,378 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,38,501 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,38,436 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,38,337 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,38,394 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,38,348 रुपए प्रति किलो
पटना 2,38,554 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (15:17 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (15:31 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या डोनाल्ड ट्रंप होंगे 'Lame Duck' प्रेसिडेंट? जानिए US Midterms Elections के 5 नियम जो ट्रंप का भविष्य तय करेंगे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels