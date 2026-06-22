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Gold Rate Today: औंधे मुंह गिरने के बाद अचानक रॉकेट बना सोना, जानें 22 जून को आपके शहर में 22K और 24K का भाव

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gold silver rates in india on 22 june
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (13:00 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (13:29 IST)
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Gold Rate Today: सोने चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते आई भारी गिरावट के बाद सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से एक बार दोनों धातुओं की कीमतों में तेजी आई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार, कमोडिटी मार्केट और सर्राफा तीनों ही स्थानों पर इसकी कीमतों में इजाफा हुआ।
 
वैश्विक अनिश्चितताओं और एमसीएक्स (MCX) पर वैल्यू बाइंग के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी रिकवरी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर दोपहर 12:19 बजे सोना 1491 रुपए बढ़कर 1,48,694 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी भी 5125 रुपए तेजी के साथ 238312 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4204.668 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 66.786 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। 
 
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गुडरिटर्न्स डॉट कॉम के अनुसार, देश में 24 कैरेट गोल्ड के दाम 1,46,510 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड 1,34,300 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 1,09,880 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1.46 लाख से 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है।

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दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता बेंगलुरु समेत अधिकांश शहरों में इसके दाम 2,50,000 रुपए प्रति किलो है जबकि चेन्नई, विशाखापट्टनम समेत दक्षिण भारत के कुछ शहरों में इसकी कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है।

बना रहेगा सोने चांदी में उतार चढ़ाव 

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सोने चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी रहती है, तो सोना सुरक्षित निवेश के तौर पर और महंगा हो सकता है। वहीं बाजार में स्थिरता की स्थिति में चांदी में औद्योगिक मांग बढ़ेगी।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

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