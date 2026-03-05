Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Gold Silver Price Today: युद्ध के असर से बाजार में उतार-चढ़ाव, दिल्ली-मुंबई समेत 10 शहरों में क्या है सोने-चांदी का भाव

Advertiesment
gold silver rates 5 march
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (14:29 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (14:49 IST)
google-news
Gold Silver Rates 5 March : ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के बीच गुरुवार को भी बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। हालांकि वायदा कारोबार में दोपहर के वक्त सोना प्लस में था जबकि चांदी की कीमतें कल के मुकाबले कम थी। जानिए देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम? ALSO READ: ईरान-अमेरिका युद्ध पर राहुल गांधी की चेतावनी, भारत के तेल आयात पर गहराता संकट

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,62,931 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,63,165 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,63,067 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,62,672 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,62,660 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,62,888 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,62,937 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,63,028 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,62,668 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,63,110 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,70,551 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,70,690 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,70,758 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,69,701 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,69,950 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,70,626 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,70,208 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,70,008 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,70,064 रुपए प्रति किलो
पटना 2,70,223 रुपए प्रति किलो

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9:25 बजे सोने की कीमत 871 रुपए बढ़कर 1,62,396 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 5335 रुपए बढ़कर 2,70,895 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि दोपहर 2.10 बजे सोना मात्र 76 रुपए की बढ़त के साथ 1,61,601 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 230 रुपए गिरकर 2,65,330 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
आज MCX पर शुरुआती कारोबार में युद्ध के डर से निवेशकों ने जमकर सोना-चांदी खरीदा, इससे सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दिखाई दिया। हालांकि, ऊंचे भाव पर कुछ बड़े निवेशकों ने 'मुनाफावसूली' शुरू कर दी, जिससे बाजार में अचानक बिकवाली बढ़ी और कीमतों में नरमी आ गई।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5162.63 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 83.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा के अनुसार, बाजार में चांदी फिलहाल रेंज बाउंड की रहेगी। 2.25 लाख रुपए प्रति किलो से नीचे क्लोजिंग पर इसमें मंदी और 3.05 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर बंद होने की स्थिति में तेजी की संभावना बनेगी। उन्होंने कहा कि सोने भी फिलहाल 1.50 लाख से 1.71 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रहने की संभावना है।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ईरान-अमेरिका युद्ध पर राहुल गांधी की चेतावनी, भारत के तेल आयात पर गहराता संकट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels