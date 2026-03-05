Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (14:29 IST)
Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (14:49 IST)
आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
|
शहर
|
सोने के दाम
|
मुंबई
|
1,62,931 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
चेन्नई
|
1,63,165 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
दिल्ली
|
1,63,067 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
कोलकाता
|
1,62,672 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
भोपाल
|
1,62,660 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
अहमदाबाद
|
1,62,888 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
जयपुर
|
1,62,937 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
बेंगलुरु
|
1,63,028 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
तिरुवनंतपुरम
|
1,62,668 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
पटना
|
1,63,110 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
|
शहर
|
चांदी के दाम
|
मुंबई
|
2,70,551 रुपए प्रति किलो
|
चेन्नई
|
2,70,690 रुपए प्रति किलो
|
दिल्ली
|
2,70,758 रुपए प्रति किलो
|
अहमदाबाद
|
2,69,701 रुपए प्रति किलो
|
भोपाल
|
2,69,950 रुपए प्रति किलो
|
कोलकाता
|
2,70,626 रुपए प्रति किलो
|
जयपुर
|
2,70,208 रुपए प्रति किलो
|
बेंगलुरु
|
2,70,008 रुपए प्रति किलो
|
तिरुवनंतपुरम
|
2,70,064 रुपए प्रति किलो
|
पटना
|
2,70,223 रुपए प्रति किलो
वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9:25 बजे सोने की कीमत 871 रुपए बढ़कर 1,62,396 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 5335 रुपए बढ़कर 2,70,895 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि दोपहर 2.10 बजे सोना मात्र 76 रुपए की बढ़त के साथ 1,61,601 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 230 रुपए गिरकर 2,65,330 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
आज MCX पर शुरुआती कारोबार में युद्ध के डर से निवेशकों ने जमकर सोना-चांदी खरीदा, इससे सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दिखाई दिया। हालांकि, ऊंचे भाव पर कुछ बड़े निवेशकों ने 'मुनाफावसूली' शुरू कर दी, जिससे बाजार में अचानक बिकवाली बढ़ी और कीमतों में नरमी आ गई।
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5162.63 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 83.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा के अनुसार, बाजार में चांदी फिलहाल रेंज बाउंड की रहेगी। 2.25 लाख रुपए प्रति किलो से नीचे क्लोजिंग पर इसमें मंदी और 3.05 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर बंद होने की स्थिति में तेजी की संभावना बनेगी। उन्होंने कहा कि सोने भी फिलहाल 1.50 लाख से 1.71 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रहने की संभावना है।
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
