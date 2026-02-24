मुंबई, कोलकाता में चांदी 2.70 लाख पार, क्या है देश के बड़े शहरों में सोने के दाम?

Gold Silver Price Today : अंतरराष्‍ट्रीय बाजार, वायदा कारोबार और बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतें मंगलवार को भी बढ़ी। बुलियन मार्केट में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता समेत कई शहरों में चांदी के दाम 2.70 लाख रुपए प्रति किलो के पार हो गए जबकि आज भोपाल में सोना 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बिका।

आपके शहर में क्या है सोने के दाम? शहर सोने के दाम मुंबई 1,59,666 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,59,925 रुपए प्रति 10 ग्राम दिल्ली 1,59,537 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,59,537 रुपए प्रति 10 ग्राम भोपाल 1,60,225 रुपए प्रति 10 ग्राम अहमदाबाद 1,59,772 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम? शहर चांदी के दाम मुंबई 2,70,173 रुपए प्रति किलो चेन्नई 2,69,812 रुपए प्रति किलो दिल्ली 2,69,896 रुपए प्रति किलो अहमदाबाद 2,70,303 रुपए प्रति किलो भोपाल 2,70,613 रुपए प्रति किलो कोलकाता 2,70,268 रुपए प्रति किलो

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 12:21 बजे सोने की कीमत 920 रुपए बढ़कर 1,60,678 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 1,067 रुपए की बढ़त के साथ 2,66,400 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5172.640 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 88.06 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा के अनुसार, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप टैरिफ रद्द करने से दुनिया में एक बार फिर अस्थिरता बढ़ गई है। इस वजह से एक बार फिर गोल्ड, सिल्वर में तेजी का माहौल बना है। सोने में सेंट्रल बैंकों की खरीदारी जारी है। निवेशक एक बार फिर बॉन्ड से पैसा निकालकर सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक यही ट्रेंड बना रहेगा। मार्च तक चांदी के 3 लाख तक पहुंचने की संभावना है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta