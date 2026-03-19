MCX पर चांदी 14,184 रुपए गिरी, सोना भी 5515 रुपए सस्ता, जानिए क्या है वजह?

Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (14:49 IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (15:02 IST)
Gold Silver Rates 19 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के 20वें दिन सोने चांदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने और वैश्विक स्तर पर अनिश्चतता की वजह से भी निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। क्रूड के दाम कम हुए तो रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। वायदा बाजार और बुलियन मार्केट में गुरुवार को सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9.38 बजे सोना 1176 रुपए की गिरावट के साथ 1,51,851 पर था जबकि चांदी 4,681 रुपए गिरकर 2,43,513 रुपए पर थी। दोपहर 2:34 बजे सोने की कीमत 5,515 रुपए की गिरावट के साथ 1,47,510 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 14,184 रुपए बढ़कर 2,33,384 रुपए प्रति किलो थी।
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4717.39 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 71.44 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 103.4 और WTI क्रूड 94.64 डॉलर प्रति बैरल पर था। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 93.24 के स्तर पर था। ALSO READ: गैस फील्ड पर हमलों से तेल संकट गहराया, ब्रेंट 113 डॉलर पार
बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
|
शहर
|
सोने के दाम
|
मुंबई
|
1,51,213 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
चेन्नई
|
1,51,446 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
दिल्ली
|
1,51,334 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
कोलकाता
|
1,51,008 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
भोपाल
|
1,51,754 प्रति 10 ग्राम
|
अहमदाबाद
|
1,51,384 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
जयपुर
|
1,51,234 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
बेंगलुरु
|
1,51,519 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
तिरुवनंतपुरम
|
1,51,008 रुपए प्रति 10 ग्राम
|
पटना
|
1,51,408 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
|
शहर
|
चांदी के दाम
|
मुंबई
|
2,38,589 रुपए प्रति किलो
|
चेन्नई
|
2,38,493 रुपए प्रति किलो
|
दिल्ली
|
2,38,566 रुपए प्रति किलो
|
अहमदाबाद
|
2,38,749 रुपए प्रति किलो
|
भोपाल
|
2,39,210 रुपए प्रति किलो
|
कोलकाता
|
2,38,826 रुपए प्रति किलो
|
जयपुर
|
2,38,573 रुपए प्रति किलो
|
बेंगलुरु
|
2,39,184 रुपए प्रति किलो
|
तिरुवनंतपुरम
|
2,38,778 रुपए प्रति किलो
|
पटना
|
2,38,777 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta