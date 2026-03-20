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MCX पर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानिए क्या 10 शहरों में दाम?

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gold silver price 20 march
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (13:02 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (13:15 IST)
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Gold Silver Rates 20 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के 21वें दिन सोने चांदी के दामों में तेजी दिखाई दी। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने से वायदा बाजार और बुलियन मार्केट में शुक्रवार को सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि बाजार बहुत वोलेटाइल बना हुआ है।

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9.39 बजे सोना 2626 रुपए की बढ़त के साथ 1,47,580 पर था जबकि चांदी 6,868 रुपए बढ़कर 2,38,328 रुपए पर थी। दोपहर 12:39 बजे सोने की कीमत 1,435 रुपए बढ़कर 1,46,389 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 840 रुपए बढ़कर 2,32,300 रुपए प्रति किलो थी। इससे पहले गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट आई थी।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4681.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 71.88 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 103.4 और WTI क्रूड 94.64 डॉलर प्रति बैरल पर था। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 93.39 के सबसे नीचले स्तर पर था।

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,51,250 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,51,515 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,51,384 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,51,009 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,51,698 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,51,290 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,51,278 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,51,444 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,51,112 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,51,557 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,39,440 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,39,528 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,39,291 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,39,554 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,39,952 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,39,502 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,39,233 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,39,756 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,39,687 रुपए प्रति किलो
पटना 2,39,755 रुपए प्रति किलो

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ मयंक मारू ने बताया कि बाजार में फिलहाल अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई। मेटल्स नीचे जा रहे हैं। सोने चांदी में भी निवेशकों की दिलचस्पी कम दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से सोने चांदी में एक बार फिर तेजी की स्थिति बन सकती है। ईरान के यूएई, कतर और कुवैत के तेल और गैस फिल्ड पर हमले की वजह से मेटल्स में तेजी की संभावना है। हालांकि निवेशकों बाजार में स्थिरता का इंतजार कर रहे हैं।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

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