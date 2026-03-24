MCX पर सोना-चांदी में भारी गिरावट के बाद जोरदार रिकवरी, क्या है बुलियन मार्केट में हाल?

Gold Silver Rates 24 March : वायदा कारोबार (MCX) पर मंगलवार सुबह सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बाजार ने तेजी से रिकवर किया और शाम से पहले ही दोनों धातुएं हरे निशान में पहुंच गई। हालांकि बुलियन मार्केट में दोनों धातुओं में गिरावट दिखाई दी।

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9.21 बजे सोना 2300 रुपए की गिरावट के साथ 1,36,960 पर था जबकि चांदी 9167 रुपए गिरकर 2,16,000 रुपए पर थी। दोपहर 3:09 बजे सोने की कीमत 440 रुपए बढ़कर 1,39,700 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 601 रुपए बढ़कर 2,25,768 रुपए प्रति किलो थी। इससे पहले गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट आई थी।

स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4418.15 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 69.981 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 102.43 और WTI क्रूड 91.23 डॉलर प्रति बैरल पर था। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 149.93 डॉलर प्रति बैरल थे। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 93.89 के स्तर पर था।

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम? शहर सोने के दाम मुंबई 1,44,095 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,44,467 रुपए प्रति 10 ग्राम दिल्ली 1,44,301 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,43,935 रुपए प्रति 10 ग्राम भोपाल 1,44,480 रुपए प्रति 10 ग्राम अहमदाबाद 1,44,342 रुपए प्रति 10 ग्राम जयपुर 1,44,165 रुपए प्रति 10 ग्राम बेंगलुरु 1,44,242 रुपए प्रति 10 ग्राम तिरुवनंतपुरम 1,43,884 रुपए प्रति 10 ग्राम पटना 1,44,322 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम? शहर चांदी के दाम मुंबई 2,31,407 रुपए प्रति किलो चेन्नई 2,31,839 रुपए प्रति किलो दिल्ली 2,31,531 रुपए प्रति किलो अहमदाबाद 2,31,666 रुपए प्रति किलो भोपाल 2,31,719 रुपए प्रति किलो कोलकाता 2,31,666 रुपए प्रति किलो जयपुर 2,31,476 रुपए प्रति किलो बेंगलुरु 2,31,554 रुपए प्रति किलो तिरुवनंतपुरम 2,31,395 रुपए प्रति किलो पटना 2,31,611 रुपए प्रति किलो

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta