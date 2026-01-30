Silver-Gold Price Crash: चांदी 35 हजार और सोना 26 हजार रुपए टूटा, जानें वजह

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कमोडिटी एक्सपर्ट योगेश बागौरा ने कहा कि अमेरिका और जापान ही गोल्ड, सिल्वर और शेयर बाजार में चल रही उठापटक के लिए जिम्मेदार है। जापान में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अगर जापान इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा तो मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर में तेजी बनी रहेगी। जापान का अमेरिकी बाजार में 600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। जापान अपना जीडीपी कर्ज घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अगर वह इंटरेस्ट को बिना बढ़ाएं इसे रिकवर कर लें तो गोल्ड और सिल्वर में एक ठहराव देखने को मिल सकता है।

यदि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आमतौर पर सोना-चांदी को होल्ड करना बेहतर माना जाता है। लेकिन यदि आप शॉर्ट-टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो उतार-चढ़ाव और तकनीकी संकेतों पर ध्यान देना भी जरूरी है।