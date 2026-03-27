युद्ध की वजह से क्रूड 108 डॉलर पार, क्या है सोने चांदी के हाल?

Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (12:58 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (13:13 IST)
Gold Silver Rates 25 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से क्रूड, शेयर बाजार और सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। क्रूड के दाम 108 डॉलर पार होने से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। वायदा कारोबार में भी सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ।
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9.50 बजे सोना 1,457 रुपए बढ़कर के साथ 1,40,950 पर था जबकि चांदी 4,228 रुपए की बढ़त के साथ 2,24,102 रुपए पर थी। दोपहर 12:47 बजे सोने की कीमत 2,982 रुपए बढ़कर 142,475 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 6,826 रुपए बढ़कर 226,700 रुपए प्रति किलो हो गई।
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4555.92 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 69.80 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 108.48 और WTI क्रूड 94.50 डॉलर प्रति बैरल पर था। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 157.04 डॉलर प्रति बैरल थे।
बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
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शहर
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सोने के दाम
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मुंबई
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1,48,280 रुपए प्रति 10 ग्राम
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चेन्नई
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1,48,572 रुपए प्रति 10 ग्राम
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दिल्ली
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1,48,486 रुपए प्रति 10 ग्राम
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कोलकाता
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1,48,100 रुपए प्रति 10 ग्राम
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भोपाल
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1,48,754 रुपए प्रति 10 ग्राम
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अहमदाबाद
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1,48,398 रुपए प्रति 10 ग्राम
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जयपुर
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1,48,336 रुपए प्रति 10 ग्राम
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बेंगलुरु
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1,48,499 रुपए प्रति 10 ग्राम
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तिरुवनंतपुरम
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1,48,142 रुपए प्रति 10 ग्राम
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पटना
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1,48,570 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
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शहर
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चांदी के दाम
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मुंबई
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2,33,737 रुपए प्रति किलो
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चेन्नई
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2,33,893 रुपए प्रति किलो
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दिल्ली
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2,33,896 रुपए प्रति किलो
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अहमदाबाद
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2,33,806 रुपए प्रति किलो
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भोपाल
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2,34,151 रुपए प्रति किलो
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कोलकाता
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2,33,923 रुपए प्रति किलो
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जयपुर
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2,33,832 रुपए प्रति किलो
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बेंगलुरु
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2,34,078 रुपए प्रति किलो
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तिरुवनंतपुरम
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2,33,989 रुपए प्रति किलो
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पटना
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2,34,176 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta