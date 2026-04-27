Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (16:50 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (16:56 IST)
वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में दोनों देशों ने रिकॉर्ड 9 महीनों के भीतर इस समझौते को अंजाम देकर दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले (Todd McClay) ने दस्तावेजों का आदान-प्रदान कर इस 'वन्स ए जनरेशन' (पीढ़ी में एक बार होने वाले) समझौते पर मुहर लगाई।
संयुक्त बयान के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्रिकेट की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज हिंद महासागर थोड़ा छोटा और दो बड़े लोकतंत्रों के बीच का बंधन और भी मजबूत महसूस हो रहा है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया नए साझेदार चुन रही है, और इस बदलती दुनिया में भारत और न्यूजीलैंड ने एक-दूसरे को चुना है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने न केवल निवेश के नए रास्ते खोले हैं, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए वैश्विक गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुंच को भी आसान बना दिया है।
निवेश और रोजगार के नए अवसर
यह समझौता केवल सामान के लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की एक मजबूत आर्थिक साझेदारी की नींव है:
विशाल निवेश: अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड भारत के विनिर्माण (Manufacturing) और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा।
भारतीय निर्यात को बढ़ावा : भारत के कपड़ा, चमड़ा, कालीन और ऑटोमोबाइल पुर्जों को न्यूजीलैंड के बाजारों में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा, जिससे हमारे निर्यातकों को सीधा लाभ होगा।
प्रोफेशनल्स के लिए वीजा : हर साल आईटी, इंजीनियरिंग, आयुष और योग जैसे क्षेत्रों के 5,000 भारतीय पेशेवरों को 3 साल का रोजगार वीजा मिलेगा।
छात्रों के लिए 'वर्किंग हॉलिडे' : 1,000 भारतीय युवाओं को साल भर न्यूजीलैंड में रहने और काम करने का मौका मिलेगा।
भारत में क्या-क्या सस्ता होने वाला है?
इस डील का सबसे बड़ा और सीधा असर आपकी रसोई और जीवनशैली पर पड़ेगा। आयात शुल्क (Import Duty) में कटौती के कारण निम्नलिखित चीजें काफी किफायती हो जाएंगी:
1. प्रीमियम फल और ड्राई फ्रूट्स
न्यूजीलैंड अपनी कृषि गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब ये फल भारतीय बाजारों में कम कीमतों पर दिखेंगे:
कीवी (Kiwifruit ): कोटा-आधारित शुल्क कटौती के कारण अब यह एक आम फल की तरह सुलभ होगा।
सेब (Apples): न्यूजीलैंड के सेबों पर लगने वाले टैक्स में 50% तक की भारी कटौती की गई है।
एक्सोटिक फ्रूट्स : एवोकैडो, ब्लूबेरी, चेरी और पर्सिमोन (Persimmons) जैसे महंगे फल अब आपके बजट में फिट होंगे।
2. वाइन और स्पिरिट
अभी तक भारत में न्यूजीलैंड की वाइन पर 150% तक टैक्स लगता था। नए प्रावधानों के तहत इसे घटाकर 25% से 50% के दायरे में लाया गया है, जिससे हाई-क्वालिटी कीवी वाइन की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।
3. समुद्री भोजन (Seafood)
सीफूड प्रेमियों के लिए यह अच्छी खबर है। न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध सैल्मन (Salmon) और मसल्स (Mussels) पर टैक्स या तो खत्म कर दिया गया है या बहुत कम कर दिया गया है।
4. ऊन, लकड़ी और मांस
भेड़ का मांस और ऊन: इन पर ड्यूटी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सर्दियों के कपड़े, कंबल और लैम्ब मीट की कीमतों में कमी आएगी।
लकड़ी (Timber): फर्नीचर और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी पर 95% तक शुल्क हटा दिया गया है, जिससे घर बनवाना या फर्नीचर खरीदना सस्ता हो सकता है।
5. अन्य खास उत्पाद
मनुका शहद (Manuka Honey): अपने औषधीय गुणों के लिए मशहूर यह शहद अब प्रीमियम टैग के बावजूद किफायती होगा।
शिशु आहार (Infant Formula): मिल्क एल्ब्यूमिन और इन्फेंट फार्मूला जैसे उत्पादों पर रियायत से माता-पिता को राहत मिलेगी।
यह समझौता 'विशेष कृषि-प्रौद्योगिकी कार्य योजना' के तहत दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को भी बढ़ाएगा। भारत को जहां निवेश और रोजगार मिल रहा है, वहीं न्यूजीलैंड को एक विशाल बाजार। एक जागरूक उपभोक्ता के तौर पर, यह आपके लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पादों को किफायती दाम पर अपनाने का सही समय है। भारत-न्यूजीलैंड की यह जुगलबंदी न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगी, बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग की थाली और जीवनस्तर को भी समृद्ध करेगी।
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