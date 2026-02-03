ट्रेड डील के बाद बाजार में जश्न, रुपया, गोल्ड-सिल्वर और स्टॉक्स सब चढ़े

करेंसी बाजार में पिछले कई दिनों से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर बना हुआ था। विदेशी मुद्रा बाजार में सोमवार को 91.49 पर बंद हुआ था। हालांकि सोमवार देर रात ट्रंप की भारत से ट्रेड डील और टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करने की घोषणा से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। बेहतर आर्थिक संकेतों ने भी विदेशी निवेशकों को भारत की तरफ आकर्षित किया। इससे रुपए की मांग बढ़ी और उसका मूल्य मजबूत हुआ।

डील के असर से सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार में बढ़त से निवेशकों की भावना मजबूत हुई। दोपहर 12.54 बजे सेंसेक्स 2,302 अंक बढ़कर 83,968 और निफ्टी 712 अंकों की बढ़त के साथ 25,800 पर था। इससे भारत में विदेशी पैसा बढ़ा और रुपए की कीमत पर सकारात्मक दबाव पड़ा।

गौरतलब है कि वायदा बाजार में भी कई दिनों से जारी भारी गिरावट के बाद आज सोने चांदी में काफी उछाल दिखाई दिया। दोपहर 12.48 बजे चांदी 28060 रुपए बढ़कर 2,64,321 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना भी 6924 रुपए बढ़कर 1,48,617 रुपए प्रति किलो पर था।

edited by : Nrapendra Gupta