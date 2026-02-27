shiv chalisa

Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 961 अंक लुढ़का, Nifty भी 25200 के नीचे

Share Market Update News
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (16:40 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (16:43 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 961 अंक लुढ़क गया, वहीं एनएसई निफ्टी भी 318 अंक तक टूट गया। सेंसेक्स और निफ्टी में एक प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट हुई। सेंसेक्स की कंपनियों में सन फार्मा, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंडिगो और मारुति के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट आई। इस गिरावट के कारण बीएसई मार्केट कैप में 3.35 लाख करोड़ रुपए से ज्‍यादा का नुकसान हुआ। 
 
खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 961 अंक लुढ़क गया, वहीं एनएसई निफ्टी भी 318 अंक तक टूट गया। सेंसेक्स और निफ्टी में एक प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट हुई।
सेंसेक्स की कंपनियों में सन फार्मा, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंडिगो और मारुति के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट आई। इस गिरावट के कारण बीएसई मार्केट कैप में 3.35 लाख करोड़ रुपए से ज्‍यादा का नुकसान हुआ।
 

इन दिनों बंद रहेगा शेयर बाजार

मार्च में बैंक छुट्टियों के साथ-साथ भारतीय शेयर बाजार भी बंद रहेगा। 3 मार्च (होली), 26 मार्च (श्रीराम नवमी) और 31 मार्च (श्री महावीर जयंती) को बाजार में कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते ट्रेडिंग बंद रहेगी।
इससे पहले यानी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ 82,248.61 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 14 अंक चढ़कर 25,496.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ।
 
मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला। ट्रेंट, एटर्नल, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे।
Edited By : Chetan Gour

