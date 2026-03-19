गैस फील्ड पर हमलों से तेल संकट गहराया, ब्रेंट 113 डॉलर पार

Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (14:17 IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (14:24 IST)
अमेरिका-इजराइल और ईरान में जारी संघर्ष में गैस फिल्ड पर हमले से हाहाकार मच गया। इजरायल ने साउथ पास पर हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए रास लताफ पर मिसाइल अटैक किया। ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में भारी उछाल देखा गया। ब्रेंट क्रूड करीब 6 फीसदी उछलकर 113 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गया। अमेरिकी क्रूड (WTI) 96 डॉलर प्रति बैरल के करीब है।
क्यों लगी तेल के दाम में आग
28 फरवरी से मीडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल के जहाजों की निकासी बंद हो गई है। ईरान की अनुमति मिलने के बाद केवल कुछ ही जहाज यहां से निकल सके हैं। ऐसे में दुनिया के कई देशों में तेल और गैस संकट गहराया हुआ है।
अब गैस फिल्ड पर हमले से दुनिया भर में तेल सप्लाई बुरी तरह बाधित होने की आशंका है। रास लफान में दुनिया की सबसे बड़ी LNG प्रोडक्शन साइट भी है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही बंद है। अब इस पर हुए हमले ने संकट को और बढ़ा दिया है।
कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले में भारी नुकसान हुआ। पिछले 12 घंटों में इस महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र पर यह दूसरा हमला है, जिससे वैश्विक ऊर्जा परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है।
क्या हुआ असर
कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी से दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। सोने और चांदी के दाम गिर गए तो रुपया भी कमजोर होकर पहली बार 93 के पार पहुंच गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब इजरायल तेल और गैस क्षेत्र पर कोई और हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि वो कतर के ऊर्जा ढांचे को निशाना न बनाए।
edited by : Nrapendra Gupta