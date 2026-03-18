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Gold Silver Price Today : देश के 10 बड़े शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?

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gold silver price on 18 march
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:01 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:14 IST)
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Gold Silver Rates 18 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के 19वें दिन सोने चांदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। क्रूड के दाम कम हुए तो वायदा बाजार में बुधवार को सोना 355 रुपए सस्ता हुआ तो चांदी में 189 रुपए की बढ़त दिखाई दी। बुलियन मार्केट में 10 बड़े शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?
 

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,56,488 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,56,780 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,56,697 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,56,235 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,56,930 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,56,567 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,56,485 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,56,691 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,56,332 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,56,738 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,56,433 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,56,722 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,56,656 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,56,588 रुपए प्रति किलो
भोपाल 1,56,332 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,56,451 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,56,434 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,56,593 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,56,577 रुपए प्रति किलो
पटना 2,56,658 रुपए प्रति किलो

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 9.44 बजे सोना 483 रुपए की गिरावट के साथ 1,55,502 पर था जबकि चांदी 2,537 रुपए गिरकर 2,50,576 रुपए पर थी। दोपहर 3:35 बजे सोने की कीमत 355 रुपए की गिरावट के साथ 1,55,630 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 189 रुपए बढ़कर 2,53,302 रुपए प्रति किलो थी।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4991.3 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 79.889 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 103.4 और WTI क्रूड 94.64 डॉलर प्रति बैरल पर था।
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta

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