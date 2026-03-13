shiv chalisa

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच सोना सस्ता, चांदी करीब 5000 रुपए टूटी, किस धातु में करें निवेश?

gold silver rates in india on 13 march
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (14:52 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (15:18 IST)
google-news
Gold Silver Rates 13 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से सोने चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को सोना सस्ता हुआ तो चांदी में भी करीब 5000 रुपए की गिरावट दिखाई दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल सैफ हैवन सोने में तो निवेश किया जा सकता है लेकिन चांदी में तेजी की धारणा नहीं है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ नितिन भंडारी ने कहा कि दुनिया को मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से आसानी से छुटकारा मिलता नहीं दिखाई रहा है। यह स्थिति 6 माह तक रह सकती है। इस स्थिति से सोना लिया जा सकता है लेकिन यह समय चांदी में निवेश के लिए सही नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि चांदी अगर 2,90,000 के पार जाती है तो इसमें थोड़ी तेजी आ सकती है।

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 10.30 बजे के आसपास सोना 325 रुपए की गिरावट के साथ 1,59,946 पर था जबकि चांदी 746 रुपए गिरकर 2,67,216 रुपए पर थी। दोपहर 2:30 बजे सोने की कीमत 871 रुपए की गिरावट के साथ 1,59,400 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 4,662 रुपए गिरकर 2,63,300 रुपए प्रति किलो थी।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5090.995 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 82.873 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 89.35 और WTI क्रूड 85.23 डॉलर प्रति बैरल पर था।

जानिए बुलियन मार्केट में देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,59,005 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,59,361 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,59,250 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,58,819 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,59,375 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,59,059 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,59,073 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,59,169 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,58,816 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,59,215 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,64,179 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,64,404 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,64,379 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,64,335 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,64,286 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,64,321 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,64,302 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,64,139 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,64,055 रुपए प्रति किलो
पटना 2,64,113 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
