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Jio Payments Bank ने शुरू की UPI आधारित कैश विड्रॉल सेवा

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Jio Payments Bank Limited has announced launch of UPI based cash withdrawal service
BY: webdunia
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (15:39 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (15:48 IST)
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- बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट टचपॉइंट्स पर QR स्कैन कर बिना डेबिट कार्ड निकाला जा सकेगा पैसा
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान व वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा
- देश में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
Jio Payments Bank Limited : जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (JPBL) ने UPI आधारित कैश विड्रॉल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। जिसके तहत ग्राहक अब बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट टच पॉइंट्स पर QR कोड स्कैन कर नकद निकाल सकेंगे। मतलब बिना डेबिट कार्ड और पारंपरिक ATM न होने के बाद भी ग्राहक अपना पैसा निकाल सकेंगे। 
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बैंक के अनुसार, नई सेवा खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जहां ATM पहुंच सीमित है। ग्राहक अपने UPI ऐप के माध्यम से ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर आसानी से नकद प्राप्त कर सकेंगे।
 
जियो पेमेंट्स बैंक ने कहा कि कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा डिजिटल भुगतान और नकद उपयोग के बीच की दूरी को कम करेगी तथा पहली बार डिजिटल भुगतान अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सहायक वातावरण में UPI अनुभव प्रदान करेगी।
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बैंक का कहना है कि अपने डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट-माइल बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क के जरिए यह पहल देश में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, नकद-निर्भर वर्गों तक UPI का विस्तार करने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
Edited By : Chetan Gour

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