Jio का आएगा रिकॉर्ड तोड़ IPO, बैंकरों को वैल्यूएशन 170 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद

साल 2026 में आ सकता है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का आईपीओ

लिस्टिंग के बाद देश की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हो सकती है जियो प्लेटफॉर्म्स

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms Limited) की वैल्यूएशन 170 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। निवेश बैंकरों का मानना है कि कंपनी का संभावित मूल्यांकन इसे भारत की सबसे बड़ी 2 या 3 कंपनियों में शामिल कर सकता है। यह आंकड़ा भारती एयरटेल जैसी कंपनियों से भी कहीं अधिक है। एयरटेल का मौजूदा वैल्यूएशन लगभग 12.7 लाख करोड़ रुपए (143 अरब डॉलर) है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का आईपीओ, 2006 के बाद रिलायंस से जुड़ी किसी बड़ी यूनिट का पहला सार्वजनिक आईपीओ होगा। बताते चलें कि 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम की लिस्टिंग हुई थी।