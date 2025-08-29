अगले साल पहली छमाही में आएगा जियो का आईपीओ : मुकेश अंबानी

रिलायंस जियो ने आज एक और मुकाम हासिल किया। कंपनी के ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर गई है। शेयरधारकों व ग्राहकों का आभार व्यक्त करते हुए मुकेश अंबानी ने जियो को जिंदगी बदलने वाला करार दिया। जियो की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जियो ने कुछ अकल्पनीय काम किए हैं। जैसे वॉयस कॉल मुफ्त करना, डिजिटल भुगतान के तरीके बदलना, आधार, यूपीआई, जनधन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जान फूंकना और साथ ही दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की रीढ़ का काम करना।