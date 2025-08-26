Gold Silver prices: चांदी 3 हजार रुपए किलो उछलकर ऑलटाइम हाई, सोना भी 600 रुपए हुआ महंगा

कमजोर रुपए और मजबूत वैश्विक रुझानों के समर्थन से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार (Delhi Bullion Market) में सोने (Gold ) की कीमत 600 रुपए बढ़कर 1,00,770 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार को 1,00,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी (Silver) की कीमतें 3,000 रुपए बढ़कर 1,18,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं।