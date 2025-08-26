Gold Silver prices: चांदी 3 हजार रुपए किलो उछलकर ऑलटाइम हाई, सोना भी 600 रुपए हुआ महंगा

ganesh chaturthi

नई दिल्ली , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (19:35 IST)
Gold Silver prices: कमजोर रुपए और मजबूत वैश्विक रुझानों के समर्थन से मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार (Delhi Bullion Market) में सोने (Gold ) की कीमत 600 रुपए बढ़कर 1,00,770 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार को 1,00,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी (Silver) की कीमतें 3,000 रुपए बढ़कर 1,18,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं।ALSO READ: Gold : सोना या शेयर बाजार, पिछले सालों में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न
 
99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 500 रुपए बढ़कर 1,00,400 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जो पिछली बार 99,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतें 3,000 रुपए बढ़कर 1,18,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को चांदी की कीमत 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।ALSO READ: 600 रुपए की तेजी के साथ 1,00,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना, चांदी में 1,500 की तेजी
 
फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को हटा दिया : एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाने के फैसले के बाद निवेशकों द्वारा पारंपरिक सुरक्षित निवेश की तलाश के कारण मंगलवार को सोने की कीमतों में तेजी आई। इस फैसले के कारण केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।
 
गांधी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम ने फेडरल रिजर्व के नेतृत्व पर ब्याज दरों को जल्द कम करने का अतिरिक्त दबाव डाला है। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 0.37 प्रतिशत बढ़कर 3,378.37 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, हालांकि हाजिर चांदी 0.21 प्रतिशत गिरकर 38.48 डॉलर प्रति औंस रह गई।(भाषा)
 
