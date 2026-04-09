करोड़ों की बचत! क्या आप भी कर रहे हैं ये 3 गलतियां? आज ही बदलें अपनी आदतें

ALSO READ: योगी सरकार में बढ़ा 40 फीसदी दुग्ध उत्पादन, देश में उत्‍तर प्रदेश नंबर वन आज के दौर में कमाई बढ़ाने जितना ही जरूरी है पैसों को सही तरीके से बचाना और बढ़ाना। वित्तिय अनुशासन के अभाव में कई लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद सालों तक बड़ी संपत्ति नहीं बना पाते। छोटी-छोटी लेकिन लगातार होने वाली फाइनेंशियल गलतियां आप पर भारी पड़ सकती है। अगर आप भी सोचते हैं कि “कमाई तो ठीक है, फिर भी बचत क्यों नहीं हो रही?”—तो हो सकता है आप भी ये 3 आम गलतियां कर रहे हों।

1. बिना प्लान के खर्च करना बहुत से लोग महीने की शुरुआत में ही बिना बजट बनाए खर्च करना शुरू कर देते हैं। नतीजा—महीने के आखिर में पैसे खत्म और बचत शून्य।

समस्या क्या है? -इम्पल्स शॉपिंग (बिना सोचे खरीदारी) -जरूरत और चाहत में फर्क न समझना

-EMI और छोटे-छोटे खर्चों का ढेर क्या करें? अगर आप अपने खर्चों को ट्रेक करते हैं और उन्हें 50-30-20 (50% जरूरत, 30% चाहत, 20% बचत) के आधार पर बांटते हैं तो आपको पैसे बचाने में सफलता मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि महीने की शुरुआत में ही बचत अलग रखना चाहिए।

2. निवेश से डरना या टालना “रिस्क है” सोचकर कई लोग पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट या FD में ही रखते हैं। इससे पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन बढ़ता नहीं।

समस्या क्या है? -महंगाई (Inflation) आपकी बचत की वैल्यू कम करती है। -कम रिटर्न वाले विकल्पों में पैसा फंसा रहता है।

क्या करें -धीरे-धीरे SIP, म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश शुरू करें। -लंबी अवधि के लिए निवेश करें।

-बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। 3. इमरजेंसी फंड न बनाना ज्यादातर लोग खर्च और बचत के बारे में तो सोचते हैं लेकिन इमरजेंसी फंड के बारे में तब तक नहीं सोचते, जब तक कोई संकट नहीं आ जाता।

समस्या क्या है? -मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने की स्थिति में कर्ज लेना पड़ता है।

-क्रेडिट कार्ड का बोझ बढ़ जाता है। क्या करें -कम से कम 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड रखें।

-इसे अलग अकाउंट में रखें।

-जरूरत के अलावा कभी इस्तेमाल न करें। आखिर में समझिए : करोड़ों की बचत कोई जादू नहीं है—यह सही आदतों का परिणाम है। अगर आप इन 3 गलतियों को आज ही सुधार लेते हैं, तो आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह बदल सकती है।

इसका सबसे बेहतर फार्मूला है कि छोटी-छोटी बचत + सही निवेश + अनुशासन = बड़ी संपत्ति। बगैर सोचे समझे आपको न तो खर्च करना चाहिए और ना ही निवेश। हर कदम वित्त विशेषज्ञों की सलाह से सोच समझकर किसी उद्देश्य के साथ ही उठाया जाना चाहिए।

edited by : Nrapendra Gupta