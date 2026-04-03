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ईरान युद्ध से पाकिस्तान बेहाल, पेट्रोल 137.24 और डीजल 184.49 रुपए महंगा, जानिए क्या है नए दाम?

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petrol diesel price in Pakistan
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (11:28 IST) Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (11:34 IST)
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Pakistan Petrol Diesel News : ईरान युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से पाकिस्तान का दम फूल गया। पेट्रोल की कीमतों में 137.24 रुपए और डीजल की कीमतों 184.49 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल 458 रुपए लीटर और डीजल 520 रुपए लीटर हुआ। ALSO READ: दुनिया का थानेदार या 'इकोनॉमिक हंटर' : क्या अमेरिकी मंदी का इलाज 'युद्ध' है?
 
28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग की वजह से हार्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाय बुरी तरह बाधित हुई है। दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच पाकिस्तान सरकार ने आज तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमतों में 42.7 फीसद का इजाफा हुआ है तो डीजल के दाम 54.9 फीसद बढ़े हैं। नई दरों लागू कर दी गई है।
 

क्यों बढ़े दाम?

पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कच्च तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण अब कीमतों में वृद्धि को रोक पाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें बेकाबू हो जाने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी अनिवार्य हो गई थी।
 
पाकिस्तान में तेल की कीमतों में एक महीने में दूसरी वृद्धि है। इससे पहले मार्च की शुरुआत होर्मुज स्ट्रेट से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के बाद पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल के दाम 50 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। ALSO READ: युद्ध के बीच ट्रंप का टैरिफ बम: पेटेंट दवाओं पर 100% टैक्स, स्टील-एल्यूमिनियम नियमों में बड़ा बदलाव
 

क्या है क्रूड के दाम

युद्ध की वजह से अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में आग लगी हुई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 7.78 फीसदी उछाल के साथ 109 डॉलर प्रति बैरल है जबकि WTI क्रूड के दाम 11.41 प्रतिशत उछलकर 111.5 रुपए प्रति बैरल हो गए। 
edited by : Nrapendra Gupta

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