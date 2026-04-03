Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (11:28 IST)
Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (11:34 IST)
28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग की वजह से हार्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाय बुरी तरह बाधित हुई है। दुनिया में गहराते तेल संकट के बीच पाकिस्तान सरकार ने आज तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमतों में 42.7 फीसद का इजाफा हुआ है तो डीजल के दाम 54.9 फीसद बढ़े हैं। नई दरों लागू कर दी गई है।
क्यों बढ़े दाम?
पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कच्च तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण अब कीमतों में वृद्धि को रोक पाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें बेकाबू हो जाने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी अनिवार्य हो गई थी।
क्या है क्रूड के दाम
युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में आग लगी हुई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 7.78 फीसदी उछाल के साथ 109 डॉलर प्रति बैरल है जबकि WTI क्रूड के दाम 11.41 प्रतिशत उछलकर 111.5 रुपए प्रति बैरल हो गए।
edited by : Nrapendra Gupta