RBI ने घटाया रेपो रेट, कम होगी लोन की EMI

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (10:43 IST)
RBI Repo Rate news in hindi : रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को तुरंत प्रभाव से 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25% करने का फैसला किया। इस फैसले से लोगों के लोन की ईएमआई कम होगी।

RBI ने 2025 में चौथी बार रेप दर में कटौती की है। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। जून में तीसरी बार दरों में 0.50% कटौती हुई। अब एक बार फिर इसमें 0.25% की कटौती की गई है।

संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस साल के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। यह हमारे पहले के अनुमानों से लगभग आधा परसेंट ज्यादा है। तीसरे र्क्वाटर में 7% और चौथे र्क्वाटर में 6.5% रहने का अनुमान है। अगले साल पहले क्वार्टर में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.7% और दूसरे क्वार्टर में 6.8% रहने का अनुमान है।
 
रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में LAF (लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी) के तहत STF (स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी) रेट 5% और MSF (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) और बैंक रेट 5.5% पर एडजस्ट करने का फैसला किया।
 
मल्होत्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक ने सिस्टम में और टिकाऊ लिक्विडिटी डालने के लिए इस महीने दिसंबर में 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज़ की OMO (ओपन मार्केट ऑपरेशन्स) खरीद और 5 बिलियन US डॉलर का तीन साल का डॉलर-रुपया बाय-सेल स्वैप करने का फैसला किया है।
 
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हर 2 माह में अर्थात साल में 6 बार होती है। इससे पहले अगस्त और अक्टूबर की बैंठक में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
