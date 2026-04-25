पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल: RBI ने दिए बंद करने के आदेश, ग्राहकों के लिए अहम अपडेट

Paytm Payments Bank Licence : भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ सख्‍त कदम उठाते हुए उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के इस कदम के बाद बैंक के तौर पर उसका कामकाज बंद हो गया।

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्‍ट, 1949 (BR Act) के सेक्‍शन 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी होगा।'

आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब कानून के तहत परिभाषित कोई भी 'बैंकिंग' गतिविधि या उससे जुड़ा कोई अन्य कारोबार तत्काल प्रभाव से नहीं कर सकता है।

आर बी आई ने पे टी एम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया

RBI cancels the Licence of Paytm Payments Bank Limitedhttps://t.co/9gnglaGjYI — ReserveBankOfIndia (@RBI) April 24, 2026 RBI ने लाइसेंस क्यों रद्द किया? रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा कि बैंक ने अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया। बैंक के कामकाज के तरीके से उसके अपने हितों के साथ उसके जमाकर्ताओं के हितों को भी नुकसान पहुंच रहा था। बैंक को कामकाज जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित पूरा नहीं होगा।

यह कदम बैंक पर पहले लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है। इससे पहले 11 मार्च, 2022 से नए ग्राहक जोड़ने से बंद करने का आदेश दिया गया था। बाद में 31 जनवरी, 2024 और 16 फरवरी, 2024 को आरबीआई ने ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट में किसी भी नए डिपॉजिट, क्रेडिट या टॉप-अप पर रोक लगा दी थी।

आपका पैसा कितना सुरक्षित? रिजर्व बैंक ने कहा है जिन लोगों ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे जमा किए हुए हैं, उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ग्राहकों को घबराने की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं है।

edited by : Nrapendra Gupta