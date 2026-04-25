Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल: RBI ने दिए बंद करने के आदेश, ग्राहकों के लिए अहम अपडेट

Advertiesment
rbi paytm
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (09:29 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (11:45 IST)
google-news
Paytm Payments Bank Licence : भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ सख्‍त कदम उठाते हुए उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के इस कदम के बाद बैंक के तौर पर उसका कामकाज बंद हो गया।
 
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्‍ट, 1949 (BR Act) के सेक्‍शन 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी होगा।'
 
आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब कानून के तहत परिभाषित कोई भी 'बैंकिंग' गतिविधि या उससे जुड़ा कोई अन्य कारोबार तत्काल प्रभाव से नहीं कर सकता है।
 

RBI ने लाइसेंस क्यों रद्द किया?

रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा कि बैंक ने अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया। बैंक के कामकाज के तरीके से उसके अपने हितों के साथ उसके जमाकर्ताओं के हितों को भी नुकसान पहुंच रहा था। बैंक को कामकाज जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित पूरा नहीं होगा।
 
यह कदम बैंक पर पहले लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है। इससे पहले 11 मार्च, 2022 से नए ग्राहक जोड़ने से बंद करने का आदेश दिया गया था। बाद में 31 जनवरी, 2024 और 16 फरवरी, 2024 को आरबीआई ने ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट में किसी भी नए डिपॉजिट, क्रेडिट या टॉप-अप पर रोक लगा दी थी।
 

आपका पैसा कितना सुरक्षित?

रिजर्व बैंक ने कहा है जिन लोगों ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे जमा किए हुए हैं, उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ग्राहकों को घबराने की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राजनीति में महिलाओं पर पप्पू यादव के बयानों से छिड़ी चर्चा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels