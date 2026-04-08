RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट 5.25% पर बरकरार, नहीं बदलेगी EMI; जानें 10 बड़ी बातें

RBI Repo Rate : भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को मौद्रिक नीति का एलान कर दिया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे लोगों की ईएमआई पर कोई असर नहीं होगा। मौद्रिक नीति की 10 खास बातें :