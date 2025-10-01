रेपो दर स्थिर, नहीं बदलेगी EMI, जानिए RBI की मौद्रिक नीति की 10 खास बातें

RBI Monetary Policy : रिजर्व बैंक ने बुधवार को मौद्रिक नीति जारी करते हुए रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। इस फैसले से लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। जानिए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की 10 खास बातें...