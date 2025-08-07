रिलायंस ने सरकारी खजाने में जमा किए 2.10 लाख करोड़, शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया

देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कई तरह के टैक्स, लेवी स्पेक्ट्रम चार्ज (taxes, levy spectrum charges) और अन्य मदों के तहत सरकार के खजाने में 2,10,269 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 1,86,440 करोड़ रुपए से 12.8% अधिक है। दूसरी ओर कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया है।