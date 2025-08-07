रिलायंस ने सरकारी खजाने में जमा किए 2.10 लाख करोड़, शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया

•6 वर्षों में रिलायंस 10 लाख करोड़ से अधिक रकम जमा करा चुकी है
•पिछले 10 वर्षों में शेयरधारकों का पैसा बढ़ा 5 गुना
Reliance industries news:
देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कई तरह के टैक्स, लेवी स्पेक्ट्रम चार्ज (taxes, levy spectrum charges) और अन्य मदों के तहत सरकार के खजाने में 2,10,269 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 1,86,440 करोड़ रुपए से 12.8% अधिक है। दूसरी ओर कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 5 गुना मूल्य दिया है।ALSO READ: मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल भी नहीं ली कोई सैलरी , Reliance की वार्षिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Edited by: Ravindra Gupta