Silver Price : चांदी 2 लाख 5000 के पार पहुंची, जानिए क्या रहे Gold के दाम

देश की राजधानी में बुधवार को चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग के चलते चांदी के भाव 7,300 रुपए बढ़कर पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गए। विदेशी बाजारों में स्पॉट सिल्वर ने भी नया इतिहास रच दिया। चांदी पहली बार 66 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंची।