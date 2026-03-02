US Iran Conflict : क्रूड 82 डॉलर पहुंचा, क्या भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? जानिए कितना असर

भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में उछाल का सीधा असर घरेलू ईंधन दरों पर पड़ता है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावित होता है तो वैश्विक आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसका सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा।