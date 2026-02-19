Festival Posters

अमेरिका-ईरान तनाव से लगातार दूसरे दिन भी सोना-चांदी में उछाल, MCX ने हटाया अतिरिक्त मार्जिन

नृपेंद्र गुप्ता

मुंबई , गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (12:38 IST)
Gold Silver Price Today : अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और घरेलू मांग बढ़ने की वजह से गुरुवार को भी सोने चांदी की कीमतों में बढ़त दिखाई दी। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनती तो एक बार फिर सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। इस बीच एमसीएक्स ने गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर पर लगने वाले अतिरिक्त मार्जिन को हटा लिया है।
 
वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 12:19 बजे सोने की कीमत 1,089 रुपए बढ़कर 1,56,850 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 2,750 रुपए की बढ़त के साथ 2,47,018 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5016.323 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 78.887 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट 

बाजार विशेषज्ञ मयंक मारु ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो इससे डॉलर कमजोर होगा और एक बार फिर निवेशकों की दिलचस्पी सोने चांदी में बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 11 मार्च के बाद सोने के दाम बढ़कर 5500 डॉलर तक पहुंच सकते हैं। जबकि चांदी भी 110 डॉलर के पार हो सकती है।

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि अमेरिका और ईरान में वार्ता सकारात्मक नहीं रहे। दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस वजह से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में एक्सट्रा मार्जिन हटने से भी निवेशकों की दोनों धातुओं में दिलचस्पी बढ़ी है। फेड रिजर्व की टिप्पणी भी दोनों कीमती धातुओं के लिए नकारात्मक नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में सोना और चांदी दोनों के ही बाउंस बैक करने की संभावना बन रही है।

सोना और चांदी में ट्रेडिंग करना सस्ता

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सोना और चांदी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगाए गए अतिरिक्त मार्जिन को हटाने का ऐलान किया है। यह फैसला आज से लागू भी हो गया। इस महीने की शुरुआत में सभी गोल्ड फ्यूचर्स पर 3 प्रतिशत और सभी सिल्वर फ्यूचर्स पर 7 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन लगाया गया था। 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,52,350 रुपए प्रति किलो
चेन्नई- 2,52,430 रुपए प्रति किलो
दिल्ली- 2,52,634 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 2,52,692 रुपए प्रति किलो
भोपाल- 2,52,907 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद- 2,52,561 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,57,882 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,58,165 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,58,128 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद- 1,58,051 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल- 1,58,377 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,57,715 रुपए प्रति 10 ग्राम
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

