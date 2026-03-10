Hanuman Chalisa

ट्रंप के संकेत के बाद कच्चा तेल धड़ाम! 120 डॉलर से सीधे 90 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड

crude oil
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (07:52 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (07:57 IST)
Crude Oil Price Drop : अमेरिका ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। देखते ही देखते 120 डॉलर प्रति बैरल का ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे जा पहुंचा। क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत के बाद आई। ALSO READ: Iran Women Team Crisis : ईरानी महिला फुटबॉल टीम पर मौत का खतरा, ऑस्ट्रेलिया से शरण की मांग, Donald Trump बोले- वापस भेजा तो मारी जाएंगी
 
सोमवार देर रात डब्ल्यूटीआई क्रूड 9.26 फीसदी की गिरावट के साथ 84.86 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 10.40 फीसदी गिरकर 89.04 रुपए प्रति बैरल था। 

क्या बोले राष्‍ट्रपति ट्रंप

ट्रंप ने फ्लोरिडा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तेल से संबंधीत प्रतिबंधों में छूट देने के साथ ही हार्मुज स्ट्रेट से टैंकरों को एस्कार्ट करने के लिए अमेरिकी सेना तैनात करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तेल की कीमतें कम रखना चाहते हैं। 
 
उन्होंने कहा कि हम कई मायनों में पहले ही जीत हासिल कर चुके हैं लेकिन अभी उतनी नहीं जितनी चाहिए। युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान निर्णायक रूप से नहीं हार जाता है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा।
 
बहरहाल ईरान युद्ध की वजह से इस समय कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता बनी हुई है। भले ही अभी यह 100 डॉलर से नीचे आ गई हैं। लेकिन अगर यह युद्ध और लंबा खिंचा तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दिखाई दे सकती है।
