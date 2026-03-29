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Bihar Board 10th Result 2026 : बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी: 81.79% छात्र पास, यहां देखें पूरी डिटेल और ऐसे करें चेक

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Bihar Board 10th Result 2026
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (14:41 IST) Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 (14:46 IST)
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Bihar School Examination Board ने आज मैट्रिक (10वीं) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परिणाम का लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों छात्रों को राहत मिली है। इस वर्ष कुल 81.79% छात्र सफल घोषित हुए हैं, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। इस साल बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में करीब 15 लाख 12 हजार छात्रों ने हिस्सा लिया था। सभी छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से आसानी से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया, लेकिन बोर्ड ने व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त तकनीकी तैयारी की थी।
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 टॉपर्स लिस्ट भी जारी

 
रिजल्ट के साथ ही बोर्ड ने टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी है। राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। टॉपर्स को पुरस्कार और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई में मदद मिल सके। बिहार के शिक्षा मंत्री Sunil Kumar ने औपचारिक रूप से रिजल्ट की घोषणा की। उन्होंने सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है।
 

ऐसे करें अपना रिजल्ट चेक

  • छात्र अपना रिजल्ट नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से चेक कर सकते हैं:
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • “Bihar Board 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
  • अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें
  • सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा
  • मार्कशीट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

 रिजल्ट चेक करने की वेबसाइट्स

biharboardonline.org
matricbiharboard.com

 मार्कशीट डाउनलोड जरूरी

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर लें। यह अस्थायी होती है, जबकि मूल मार्कशीट बाद में स्कूलों से प्राप्त की जा सकेगी। Edited by : Sudhir Sharma

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