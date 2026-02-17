Festival Posters

rbi bank assistant vacancy : आरबीआई असिस्टेंट पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? ये भी जान लें

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (16:09 IST)
How to apply for RBI Assistant 2026  : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आरबीआई ने 650 पदों पर असिस्टेंट की रिक्तियां निकाली हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर भर्ती विज्ञापन जारी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी 16 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। आइए जानते हैं इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए क्या योग्यताएं हैं। उम्मीदवार सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद 'नोटिफिकेशन PDF' को ध्यान से पढ़ें ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।
rbi bank assistant  के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदान के लिए  उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स केवल पास हैं, तब भी अप्लाई कर सकेंगे। अभ्यर्थी जिस भी रिक्रूटिंग ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। 
rbi bank assistant के लिए कितनी उम्र होना जरूरी

आवेदक की उम्र न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट्स की जन्मतिथि 2 फरवरी 1998 से पहले और 1 फरवरी 1006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
 

कब तक कर सकते हैं आवेदन 

8 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। 
 
RBI असिस्टेंट वैकेंसी 2025 स्टेटवाइज
आरबीआई ने असिस्टेंट की ये वैकेंसी अपने देशभर के ऑफिसों के लिए घोषित की हैं। आप यहां से चेक कर सकते हैं कि किस जगह कितनी रिक्तियां निकाली हैं? आरबीआई ने यह नियुक्तियां अलग-अलग राज्यों और श्रेणियों (Category-wise) के आधार पर निकाली हैं। नोटिफिकेशन में परीक्षा की तारीखों, सिलेबस और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है। चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स परीक्षा और भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT) शामिल होगी। Edited by : Sudhir Sharma

