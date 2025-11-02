दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 3 विकेटों से रोमांचक जीत, पुछल्ले बल्लेबाज बने हीरो

INDsaSA कप्तान ऋषभ पंत (90) की जबर्दस्त पारी और तनुष कोटियान (चार-चार विकेट) के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंडिया ए ने पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को दक्षिण अफ्रीका ए को तीन विकेट से हरा दिया।





इंडिया ए ने कल के चार विकेट पर 119 के स्कोर से आगे खेलना शुरु किया। आज सुबह के सत्र में ऋषभ पंत के साथ आयुष बदोनी ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्कोर आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी हुई। टियान वैन वुरेन ने शतक की ओर बढ़ रहे ऋषभ पंत को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। ऋषभ पंत ने 113 गेंदों में 11 चौके और तीन छक्के लगाते हुए 90 रन बनाये। 53वें ओवर में टियान वैन वुरेन ने आयुष बदोनी (34) को भी अपना शिकार बना लिया।





तनुष कोटियान (23) सातवें विकेट के रूप में आउट हुये। इसके बाद इंडिया ए ने 73.1 ओवर में सात विकेट पर 277 रन बनाकर मुकाबला तीन विकेट से जीत लिया। मानव सुथार और अंशुल काम्बोज के बीच आठवें विकेट के लिए 62 रनों की अविजित मैच विजयी साझेदारी हुई।





दक्षिण अफ्रीका ए के लिए टियान वैन वुरेन ने तीन और शेपो मोरेकी ने दो विकेट लिये। ओकुहले सेले और लुथो सिपामला ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।





दक्षिण अफ्रीका ए ने पहली पारी में 309 रनों का स्कोर बनाया था। भारत की ओर से तनुष कोटियान ने चार, गुरनूर बरार और मानव सुथार ने दो-दो बल्लेबाजों को आउट किया था। इंडिया ए की टीम अपनी पहली पारी में 234 के स्कोर पर सिमट गई थी।इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ए को दूसरी पारी में तनुष कोटियान ने चार विकेट, अंशुल काम्बोज ने तीन विकेट और गुरनूर बरार ने दो विकेट लेकर 199 के स्कोर पर ढेर कर दिया था।

