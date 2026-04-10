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बांग्लादेश में फ्लडलाइट्स के लिए बिजली की कमी, दिन में होंगे क्रिकेट मैच

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Bangladesh
BY: webdunia
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:06 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:09 IST)
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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने बिजली बचत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी पुरुष और श्रीलंका के खिलाफ महिला क्रिकेट सीरीज के मैच समय में बदलाव किया है। इसके अब ये मुकाबले दिन की रोशनी में खेले जायेंगे। बीसीबी ने सरकार की ऊर्जा बचाने की पहल का समर्थन करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ होने वाली पुरुषों की सफेद गेंद सीरीज और श्रीलंका के साथ होने वाली महिलाओं की टी-20 सीरीज के मैच के समय में बदलाव किया है।

ढाका और चटगांव में होने वाले तीनों एकदिवसीय मैच दिन-रात्रि होने वाले थे, लेकिन अब बोर्ड ने कहा है कि वे मैच शुरू होने का समय तीन घंटे पहले कर देंगे। अब एकदिवसीय मैच स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होंगे, जिसका मकसद मैचों को सूरज डूबने तक खत्म करना है। बीसीबी को उम्मीद है कि इससे बिजली की खपत में कम से कम चार घंटे की बचत होगी।

पुरुषों के टी-20 मैच दोपहर दो बजे शुरू होंगे, जिनका मकसद उन्हें शाम 5:10 बजे तक खत्म करना है। तीन मैचों की इस सीरीज के पहले दो टी-20 मैच पहले शाम 6 बजे शुरू होने वाले थे, जबकि तीसरा टी-20 मैच पहले से ही दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला था। महिलाओं के टी-20 मैच, जो 28 और 30 अप्रैल और दो मई को सिलहट में होने हैं, अब पहले से तय शाम 6 बजे के बजाय दोपहर 1:30 बजे से होंगे।

बीसीबी ने एक बयान में कहा, “बोर्ड ने बांग्लादेश सरकार की ऊर्जा बचाने की पहल का समर्थन करने के लिए, आने वाली बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड एकदिवसीय और टी-20 सीरीज के मैच के समय को फिर से तय करने का फैसला किया है। बदला हुआ समय, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी, का मकसद दिन-रात वाले मैचों में दिन की रोशनी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा।”

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Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:06 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (15:09 IST)

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