INDvsSA टॉस के दौरान सिक्के के एकतरफ गांधी तो दूसरी तरफ होंगे मंडेला

WD Sports Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (18:05 IST)
बंगाल क्रिकेट संघ (CAB ) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि इस ऐतिहासिक श्रृंखला के उपलक्ष्य में टॉस के लिए दोनों तरफ महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तस्वीर वाला एक विशेष सिक्का जारी किया गया है। सीएबी मैच की पूर्व संध्या पर डालमिया स्मृति व्याख्यान का भी आयोजन करेगा, जिसमें महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट, तीन एकदिवसीय और पांच टी-20 मैचों की सीरीज शुरु होने जा रही है और इसका पहला टेस्ट शुक्रवार से कोलकाता के इडेन गार्डंस स्टेडियम में खेला जायेगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर एकदिवसीय सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद टी-20 सीरीज जीतकर भारतीय टीम उत्साहित हैं। इससे पहले पिछले महीने भारत ने घरेलु मैदान पर वेस्टइंडीज को एकतरफा मुकाबले में हराया था।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के तय कार्यक्रम के अनुसार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैच खेले जायेंगे। गांधी-मंडेला ट्रॉफी का पहला मैच 14 नवंबर से कोलकाता के इडेन गार्डंस स्टेडियम में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर से एकदिवसीय सीरीज शुरु होगी। एकदिवीसय सीरीज का पहला मैच रांची में होगा। दूसरा एकदिवसीय मुकाबला तीन दिसंबर को रायपुर तथा तीसरी और आखिरी एकदिवसीय मैच छह दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा।

अगले वर्ष होने वाले टी-20 विश्वकप कप से पहले इस पांच मैचों की टी-20 सीरीज को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों टीमों के बीच पहला टी-20 मैच नौ दिसंबर को कटक खेला जायेगा। दूसरा मैच 11 दिसंबर को चंडीगढ़, तीसरा 14 दिसंबर को धर्मशाला, चौथा 17 दिसंबर को लखनऊ और पांचवां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा।

