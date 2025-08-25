डिविलियर्स ने अय्यर को एशिया कप में नहीं चुने जाने को ‘अजीब’ करार दिया

Biodata Maker

WD Sports Desk

सोमवार, 25 अगस्त 2025
Asia Cup 2025 : दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) को यह ‘अजीब’ लगा कि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) जैसी क्षमता वाले बल्लेबाज को भारत की एशिया कप टीम में जगह नहीं दी गई है। अय्यर ने घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के लिए 170 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 600 से अधिक रन बनाकर फाइनल में पहुंचाया था। वह इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित 15 सदस्यीय टीम में जगह पाने में असफल रहे।
 
डिविलियर्स ने ‘एक्स’ पर प्रशंसकों से बातचीत में कहा, ‘‘ यह मुश्किल है। मैं अभी टीम की समीक्षा कर रहा था। मैं सोच रहा था कि श्रेयस को कहां जगह दी जाए, क्योंकि मैंने सारी सुर्खियां देखी हैं और कुछ प्रशंसक नाराज भी हुए हैं। मुझे लगता है कि श्रेयस सबसे ज्यादा निराश होंगे। उन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा क्रिकेट खेला है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ वह काफी परिपक्व हो गया है। उसने नेतृत्व के गुण भी दिखाये है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, कौन जानता है? कोई नहीं। मैं नहीं। आप लोग नहीं।’’
 
डिविलियर्स ने कहा, ‘‘शायद श्रेयस को भी नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी बातें हुई हो जिसने यह तय किया हो कि वह किसी खास टूर्नामेंट के लिए ज्यादा पसंद नहीं किये जा रहे हैं। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। उसे मेरी टीम जगह मिलेगी।’’
 
अय्यर ने भारत के लिए 51 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30.66 की औसत और 136.12 के स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं। इस प्रारूप उन्होंने भारत के लिए अपना पिछला मैच दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था।
 
मुंबई के इस बल्लेबाज ने आईपीएल अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा भी मनवाया है। उन्होंने 2019 में दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में पहुंचाया और 2020 में यह टीम पहली बार फाइनल में पहुंची। उनकी कप्तानी में 2024 में केकेआर को खिताब दिलाया। (भाषा) 

