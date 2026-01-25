Festival Posters

10 ओवर में 152 रन बनाकर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई जीत की हैट्रिक

रविवार, 25 जनवरी 2026 (21:43 IST)
INDvsNZ कुछ रायपुर जैसा ही आक्रमण कर भारत ने न्यूजीलैंड को लगातार तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हरा दिया। गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा और सूर्याकुमार यादव के तूफानी अर्धशतक आए। और सिर्फ 10 ओवर में टी ने 152 रनों का लक्ष्य पार कर लिया। 

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए थे। लेकिन यह स्कोर भारतीय बल्लेबाजी क्रम के लिए बहुत ही कम साबित हुआ। गौरतलब है कि रायपुर में खेले मैच में भी भारत ने 15.2 ओवरों में 209 रनों का लक्ष्य पा लिया था।

अभिषेक शर्मा (नाबाद 68) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 57 ) की तूफानी अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने रविवार को तीसरे टी-20 मुकाबले में 60 गेंदे शेष रहते न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। यह टी-20 में भारत की लगातार 10वीं जीत है।

154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने मैच की पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये इशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी हुई। चौथे ओवर में ईश सोढ़ी ने इशान किशन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इशान किशन ने 13 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 28 रनों की पारी खेली। भारत ने 10 ओवरों में दो विकेट पर 155 रन बनाकर आठ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। 
इस दौरान अभिषेक शर्मा ने भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अभिषेक (14 गेंद) में अपना अर्धशतक पूरा कर हार्दिक पंड्या (16 गेंद) को पीछे किया। इस सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अभी भी युवराज सिंह (12 गेंद) के नाम है। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में सात चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए नाबाद 68 रनों की तूफानी पारी खेली।

वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाते हुए नाबाद 57 रन बनाये। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। यह टी-20 में भारत की लगातार 10वीं जीत है।न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी और ईश सोढ़ी ने एक-एक विकेट लिये।

