Asia Cup का छुपा रुस्तम, अफगानिस्तान ने की टीम की घोषणा

अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अरमीरात (UAE) में होने वाले आगामी पुरुष टी-20 एशियाकप के लिए राशिद खान की अगुवाई वाली 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी हैं।चयनकर्ताओं शीर्ष क्रम के बल्लेबाज इब्राहिम जदरान, ऑलराउंडर शराफु़द्दीन अशरफ और अपने छोटे से करियर में अब तक कोई टी-20 मैच नहीं खेलने वाले रहस्यमयी स्पिनर गजनफर को टीम में चुना गया है।











Here’s AfghanAtalan’s Squad for the ACC Men’s T20 Asia Cup 2025, which is all set to be held from September 9 to 28 in the UAE.



Prior to the Asia Cup, AfghanAtalan will also face the hosts UAE and Pakistan in a T20I Tri-Nation Series, starting this… pic.twitter.com/5uxXUxKMma — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 24, 2025

इस बीच, तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व फारूकी और नवीन उल हक कर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में उमरजई और गुलबदीन नैब हैं। इब्राहिम की वापसी से बल्लेबाजी भी मजबूत हुई है, रहमानुल्लाह गुरबाज और सेदिकु़ल्लाह अटल शीर्ष क्रम के अन्य प्रमुख विकल्प हैं। दरविश रसूली और बल्लेबाजी ऑलराउंडर करीम जनत शीर्ष क्रम के अन्य दावेदार हैं।



गजनफर ने अब तक 42 टी-20 मैच खेले हैं, लेकिन कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेले। हालांकि वह 11 एकदिसवसीय मैच खेल चुके है। 19 साल की उम्र में उन्होंने दो बार पारी में पांच विकेट लिए हैं। पिछले साल नवंबर में शारजाह में बंगलादेश के खिलाफ 26 रन देकर छह विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।इस बीच, तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व फारूकी और नवीन उल हक कर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में उमरजई और गुलबदीन नैब हैं। इब्राहिम की वापसी से बल्लेबाजी भी मजबूत हुई है, रहमानुल्लाह गुरबाज और सेदिकु़ल्लाह अटल शीर्ष क्रम के अन्य प्रमुख विकल्प हैं। दरविश रसूली और बल्लेबाजी ऑलराउंडर करीम जनत शीर्ष क्रम के अन्य दावेदार हैं।

पिछले पुरुष टी-20 विश्व कप में चैंपियन भारत के बाद एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम रही अफगानिस्तान ने 2025 की शुरुआत से एक भी अंतरराष्ट्रीय टी-20मैच नहीं खेला है। अफगानिस्तान ने पिछले 12 महीनों में केवल तीन अंतराष्ट्रीय टी-20 मैच खेले हैं। राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर और मोहम्मद नबी स्पिन गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी होगी। एशिया कप से पहले अफगानिस्तान शुक्रवार से शारजाह में मेजबान यूएई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ त्रिकोणीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगा।





एशिया कप में अफगानिस्तान, बंगलादेश, हांगकांग और श्रीलंका के साथ ग्रुप बी में है, जबकि भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई ग्रुप ए में हैं। अफगानिस्तान का अभियान नौ सितंबर को अबू धाबी में टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में हांगकांग के खिलाफ शुरू होगा।(एजेंसी)







एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम इस प्रकार है:- राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जदरान, दरविश रसूली, सेदिकु़ल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, नवीन उल हक और फजलहक फारूकी।



