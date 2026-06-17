अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को लखनऊ में थमाया बल्ला (Video)

वहीं भारत की ओर से रोहित शर्मा का साथ देने यशस्वी जायसवाल ओपनिंग पर उतरेंगे। वहीं गेंदबाजी में हर्ष दुबे की जगह प्रिंस यादव एकदिवसीय पदार्पण करेंगे। इसके अलावा कुलदीप यादव को भी मौका मिला है।
Toss— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Afghanistan have won the toss and elected to bowl in the nd ODI.
Updates https://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SytPh2cKsV
Here's how #TeamIndia lines up for the 2️nd #INDvAFG ODI
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, इशान किशन, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव।
Updates https://t.co/JYJ5l44iJ6@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ebEzTRX2zE— BCCI (@BCCI) June 17, 2026